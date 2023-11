Ex-HSV-Profis bei Kiel-Sieg: „Andere Lust auf so ein Spiel“

Bei Holstein Kiel spielen mehrere Profis mit HSV-Vergangenheit. Für sie war der Sieg gegen den Hamburger SV etwas ganz Besonderes. Ein Profi traf sogar gegen seinen alten Club.

Für mehrere Profis von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel war das Duell mit dem Hamburger SV ein ganz besonderes Spiel. In Fiete Arp, Lewis Holtby und Torschütze Finn Porath standen gleich drei ehemalige HSV-Spieler am Samstag beim 4:2 (1:0) auf dem Feld. Zudem haben die Co-Trainer Dirk Bremser und Alexander Hahn eine HSV-Vergangenheit. Da sei es so, dass wir in der Woche vielleicht schon ein bisschen mehr angestachelt sind, als die anderen, sagte Porath.

Der 26-Jährige hatte den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2 erzielt und auf einen Jubel verzichtet. Ich bin dem Verein noch immer sehr verbunden, sagte Porath. Da wollte ich ein bisschen Respekt zeigen. An der Entstehung des Tores hatte Holtby einen Anteil, die Vorlage hatte Arp gegeben. Der 23-Jährige zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: Ich glaube, wir können uns heute auf die Schulter klopfen, dass wir ein richtig geiles Spiel gemacht haben.

Gegen den HSV zu spielen, sei für den Stürmer natürlich ein anderes Gefühl. Es ist gewissermaßen auch eine andere Nervosität, aber auch eine andere Lust auf so ein Spiel, sagte Arp. Mit 37 Sprints hatte das einstige HSV-Juwel die meisten Sprints aller Spieler geleistet. Hinten raus hätte jeder bei uns noch 20 Minuten weiter rennen können, sagte Arp. Wir hatten richtig Bock. Wenn der HSV kommt, ich glaube, da spreche ich für jeden Zweitligisten, dann ist das etwas Besonderes.