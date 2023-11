Ex-Freund soll auf 35-Jährige eingestochen haben

Eine 35 Jahre alte Frau ist am Samstagmittag in Berlin-Kreuzberg mutmaßlich von ihrem ehemaligen Lebensgefährten attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wurde in einem Krankenhaus sofort operiert und sei mittlerweile stabil, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte.

Der 41-Jährige soll die Frau auf einem Gehweg abgepasst haben. Die beiden sollen in Streit geraten seien. Der Tatverdächtige habe ein Messer gezogen und soll mehrfach auf die 35-Jährige eingestochen haben, so die Polizei. Die Frau flüchtete in einen nahegelegenen Supermarkt, wo Passanten und Mitarbeiter Erste Hilfe leisteten.

Die Polizei nahm den 41-Jährigen in der Wohnung einer Angehörigen fest. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt ermittelt - laut Polizei kann sich der Straftatbestand im Laufe der Ermittlungen aber noch ändern.