Ex-Bielefelder Koschinat übernimmt VfL Osnabrück

Urteil im Prozess gegen Ex-Militär aus Gambia am Donnerstag Im Prozess gegen einen 48-Jährigen aus Gambia, der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mordes und versuchten Mordes vor Gericht steht, wird das Urteil für Donnerstag erwartet. Die Verteidigung habe beantragt, den Angeklagten freizusprechen, die Generalbundesanwaltschaft habe eine lebenslange Gefängnisstrafe gefordert, teilte das Oberlandesgericht Celle am Montag mit. Der 48-Jährige hatte eine eigene Tatbeteiligung bestritten. Der Mann war im März 2021 in Hannover festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.