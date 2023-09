Die Frau von Johannes Haller ist sich sicher: Früher oder später hätte sie diesen Eingriff machen müssen. „Weil ich nichts mehr gesehen hätte... irgendwann.“

„An Tagen, wo es so doll angeschwollen war, wollte ich mich einfach in meinem Bett vergraben“, so die 33-Jährige. Umso glücklicher ist die Influencerin nun, es hinter sich zu haben. „Habe vor Freude richtig weinen müssen [...] Bin unendlich stolz darauf, dass ich auf mein Bauchgefühl vertraut habe und mich letztendlich getraut habe.“

