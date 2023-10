Gerüchte, dass sich Gerda Lewis und Jannik besser kennenlernen, gibt es schon länger. Doch erst kürzlich bestätigte die 30-Jährige: Ja, wir daten uns! Für den einen oder anderen kommt das dennoch ziemlich überraschend, denn die beiden TV-Stars haben eine ziemlich turbulente Vorgeschichte – inklusive öffentlichem Schlagabtausch und bösen Vorwürfen.

„Unser Start war nicht gerade entspannt und teilweise auch paradox und ich habe auch nicht immer korrekt gehandelt“, erklärte Gerda in einer Instagram-Fragerunde. Mittlerweile ist Gras über die Sache gewachsen und der Social-Media-Beef endete für sie und den Ex von Yeliz Koc dann doch noch in einem Happy End.

Da stellt sich natürlich die Frage: Wie hat es Jannik geschafft, Gerdas Herz zu erobern? „Ich glaube, da gibt es gar nicht irgendwas Bestimmtes“, verrät sie beim fünfjährigen Jubiläum von comTessa in Düsseldorf: „Für mich hat es einfach gematcht und wir haben uns gut verstanden. Ja, es hat sich einfach in dem Moment richtig angefühlt. Und so ist es halt einfach entstanden.“