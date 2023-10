EWE Baskets Oldenburg gelingt Überraschung gegen Bayern

Mehr zum Thema

Lastwagenfahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Göttingen Ein Lastwagenfahrer aus Thüringen ist bei einem Unfall nahe Dransfeld im Landkreis Göttingen ums Leben gekommen. Der 57-Jährige war mit seinem Fahrzeug am Montag aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der mit Schüttgut beladene Sattelzug kippte demnach auf die Seite und der Fahrer wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Reisen: Tui entwickelt in Portugal Künstliche Intelligenz Künstliche Intelligenz (KI) soll Urlaubern die Reiseplanung erleichtern und der Touristik-Konzern Tui will diese Entwicklung beschleunigen. Im portugiesischen Porto wurde dafür am Montag ein erster Digital Hub eröffnet, wie Tui mitteilte. An dem Standort sollen zunächst 150 Technologieexperten an der Weiterentwicklung der Tui-App arbeiten und die Integration von KI-Technologien vorantreiben.