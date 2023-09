Evers fordert Geld vom Bund für Flüchtlingsunterbringung

Mehr zum Thema

Entlastung für Gaskunden in Brandenburg in Sicht Gaskunden des Regionalen Energieversorgers EMB Energie Mark Brandenburg können sich auf eine Entlastung zum 1. Dezember einstellen. Das Unternehmen kündigte am Dienstag in Michendorf an, die Arbeitspreise in der Grundversorgung um 0,14 Cent je Kilowattstunde zu senken. Damit soll der Gaspreis für Privathaushalte in diesem Tarifbereich 9,31 Cent pro Kilowattstunde billiger sein als zum Jahreswechsel. Die Preissenkung gilt laut Unternehmen für 18.000 Kunden.

Razzia im Landkreis Elbe-Elster gegen völkische Siedler Nach dem Verbot eines rechtsextremen Vereins wurden am Mittwoch in zwölf Bundesländern mehrere Gebäude der völkischen Siedler durchsucht. Auch in Brandenburg waren die Ermittler unterwegs.