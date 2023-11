Evangelische Kirche stellt bei Synode Missbrauch in Zentrum

Mehr zum Thema

Fleisch- und Wurstwaren wegen Glassplittern zurückgerufen Die Fleischerei Schicketanz mit Sitz in Grimma (Landkreis Leipzig) ruft verschiedene Wurst- und Fleischwaren aus dem Sortiment zurück. Es bestehe in mehreren Produkten die Gefahr von Glassplittern, hieß es am Freitag auf dem Portal lebensmittelwarnung.de sowie auf der Homepage des Herstellers.