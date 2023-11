Evangelische Bildungsstätte lädt Taliban-Vertreter aus

Die Evangelische Kirche von Westfalen hat einen geplanten Auftritt eines Taliban-Vertreters bei einer Afghanistan-Tagung in ihrer Bildungsstätte Akademie Villigst abgesagt. Die vor Monaten erfolgte Einladung habe klare Vorgaben für ein offenes und kritisches Gespräch enthalten. Mit Blick auf die augenblickliche Situation lässt sich jedoch bedauerlicherweise kein angemessenes Forum für ein offenes und kritisches Gespräch schaffen, teilten Landeskirche und Evangelische Akademie Villigst am Montag mit.

Nach dem Wirbel um den Auftritt eines Taliban-Funktionärs in einer Kölner Ditib-Moschee in der vergangenen Woche war ein Programmpunkt der Tagung am 8. und 9. Dezember die Kritik geraten: Ein Rechtswissenschaftler hatte laut Ankündigung mit einem namentlich nicht genannten Vertreter der Taliban-Regierung ein Podiumsgespräch führen sollen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hubert Hüppe hatte dies als unverantwortlich kritisiert. Solche Vertreter dürften keine Bühne für ihre islamistische Ideologie bekommen.

Von der Rede des Taliban-Vertreters in der Kölner Moschee distanziere man sich mit Nachdruck, hieß in der Erklärung von Akademie und Landeskirche am Montag. Trotz nun erfolgter Absage, verteidigten die Tagungsverantwortlichen die Idee, mit der zum 37. Mal stattfindenden Villigster Afghanistan-Tagung Afghanen unterschiedlicher politischer Haltungen ins Gespräch bringen zu wollen. Für die Menschen in Afghanistan könne nur dann eine Zukunftsperspektive entwickelt werden, wenn für alle unterschiedlichen Gruppierungen Gesprächsmöglichkeiten eröffnet würden. Auch in der Vergangenheit sei vor allem kritischen Stimmen aus dem Land Raum geboten worden, hieß es weiter.