Evakuierung nach Fund von Weltkriegsbombe in Zweibrücken

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Zweibrücken haben die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen mit den Vorbereitungen für die Entschärfung begonnen. Ein Gebiet im Radius von 250 Metern um den Fundort werde evakuiert, sagte ein Sprecher der Stadt am Morgen. Davon seien rund 650 Anwohner betroffen. Die Polizei fahre mit Lautsprecherwagen durch die Straßen, zudem gingen Einsatzkräfte von Haus zu Haus.

Die britische 250 Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Montagnachmittag bei Baggerarbeiten auf einem Parkplatz in der Zweibrücker Innenstadt entdeckt worden. Sie liegt auf dem Grundstück der Verbandsgemeindeverwaltung. Wenn alles glatt geht, soll die Entschärfung gegen 12.00 Uhr starten, wie der Sprecher erklärte. Im Sperrgebiet liegen unter anderem der Zentrale Omnibusbahnhof, eine Tankstelle, zwei Kindergärten und ein Kinderhort.