Eurowings will Schadenersatz von Letzter Generation

Miete frisst in Großstadtvierteln ein Drittel der Einkommen Die Mieten in vielen Städten sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen - und verschlingen in einigen Viertel der Metropolen hohe Anteile der Einkommen. Doch die Unterschiede sind groß.

Jugendgruppe aus Berlin ist in israelischer Stadt Aschkelon Eine Austauschgruppe Jugendlicher aus dem Berliner Bezirk Pankow befindet sich derzeit in der israelischen Stadt Aschkelon. Nach Angaben des organisierenden Vereins Freundeskreis Berlin Pankow-Ashkelon befinde sich die Gruppe mit Stand Samstag in Sicherheit. Am Sonntag gab es noch keine Neuigkeiten vom Verein. Wie viele Jugendliche Teil der Reisegruppe sind, wurde nicht bekannt. Zuvor berichtete der Tagesspiegel.

