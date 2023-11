Eurowings-Maschine aus Stuttgart kommt von Landebahn ab

Mehr zum Thema

Ulmer Basketballer kassieren erste Heimniederlage Zum Abschluss der Hinrunde des EuroCups haben die Basketballer von ratiopharm Ulm ihre erste Heimniederlage im Europokal hinnehmen müssen. Am Mittwoch verlor der amtierende Deutsche Meister gegen JL Bourg en Bresse trotz einer starken Aufholjagd mit 84:89 (33:53). Zuvor hatte die Mannschaft von Cheftrainer Anton Gavel alle vier Heimspiele im EuroCup gewonnen. Für die Ulmer riss zudem ein Lauf von wettbewerbsübergreifend fünf Siegen in Serie.

Eakins will Adler-Spieler zu Bestleistungen inspirieren Neu-Trainer Dallas Eakins findet es ermutigend, dass sich die Spieler der in der Deutschen Eishockey Liga strauchelnden Adler Mannheim nach der Freistellung von Coach Johan Lundskog und des Sportmanagers Jan-Axel Alavaara mit der Krise auseinandersetzen. Sie beschäftigen sich wirklich mit der Situation, sie wollen etwas ändern. Es war sehr emotional, sagte der neue Coach am Mittwochabend bei seiner offiziellen Vorstellung über seine ersten Eindrücke.