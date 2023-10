Europe Cup: Seawolves verpassen Sieg im Auftaktspiel

Mehr zum Thema

Bürgerentscheid zu Flüchtlingsunterkünften im Januar 2024 In Mecklenburg-Vorpommern wird es in einer weiteren Stadt einen Bürgerentscheid über die Errichtung von Containerunterkünften für Flüchtlinge geben. Die Stadtvertretung in Waren an der Müritz fasste diesen Beschluss am Mittwochabend nach einstündiger Debatte mit 15 Ja- und 10 Nein-Stimmen. Die Bürger sollen am 28. Januar 2024 abstimmen, ob die Stadt dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte kommunale Flächen für diese Zwecke verpachtet oder verkauft. Dies soll aber kein generelles Votum für oder gegen die Aufnahmen von geflüchteten Menschen sein, wie es in dem Beschluss heißt.

Reaktivierung der Bahn-Südanbindung von Usedom geplant Der Wiederaufbau der südlichen Zuganbindung der Insel Usedom über die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Karniner Brücke soll in das Bundesschienenwege-Ausbaugesetz aufgenommen werden. Das teilten die Bundestagsabgeordneten Claudia Müller (Grüne) und Erik von Malottki (SPD) am Mittwoch nach einer Sitzung des Verkehrsausschusses in Berlin mit. Die Abstimmung dazu finde am Freitag im Bundestag statt.