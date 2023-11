Europawahl: Nord-FDP nominiert Krane als Spitzenkandidaten

Mehr zum Thema

19-Jähriger flüchtet nach Unfall und baut weiteren Ein 19-Jähriger ist in Hamburg nach einem Autounfall geflüchtet und hat daraufhin einen weiteren Unfall verursacht. Der junge Mann war am Freitagabend mit seinem Auto in Kirchdorf-Süd rückwärts gegen einen stehenden Wagen gefahren und geflohen, wie die Polizei mitteilte. Der 21-jährige Fahrer des beschädigten Wagens saß währenddessen jedoch in seinem Fahrzeug und nahm schließlich die Verfolgung des 19-Jährigen auf.