Europawahl-Bundesliste: SPD wählt Landeschef und Kandidaten

Mit einer Schweigeminute für die Opfer in der Ukraine und in Israel beginnt der Landesparteitag der SPD an diesem Samstag (10.00 Uhr) in Mainz. Der seit 2012 amtierende Vorsitzende Roger Lewentz will ein letztes Mal für das Amt kandidieren. Seine Aufgabe bei einer Wiederwahl sei es, in den zwei Jahren bis spätestens 2025 seine Nachfolge zu organisieren, hatte der 60-Jährige gesagt.

Als Stellvertreter kandidieren erneut Finanzministerin Doris Ahnen und Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer. Landtagspräsident Hendrik Hering tritt für diesen Posten nicht mehr an. Dafür bewirbt sich Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Gegen Egoismus. Zusammenhalt stärken lautet das Thema sowohl des Parteitags als auch des Leitantrags. Eine klare Abgrenzung gegen Rechts ist ein anderer Schwerpunkt des Parteitags.

Dieser findet zugleich mit der Landesvertreterinnenversammlung Europa statt. Die SPD-Spitzenkandidatin und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, wird ein Grußwort halten. Zudem werden vier Kandidaten für die Bundesliste zur Europawahl gewählt. Um den aussichtsreichen ersten Platz konkurrieren der vom Landesverband vorgeschlagene Daniel Stich, ehemaliger Generalsekretär und derzeit Ministerialdirektor im Gesundheitsministerium, sowie der Europa-Abgeordnete Karsten Lucke. Insgesamt werden mehr als 400 Delegierte erwartet.