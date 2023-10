Europaministerin Melanie Huml verteidigt Direktmandat

Mehr zum Thema

Fridays for Future: Wahlergebnis in Bayern „erschreckend“ Die Klimaaktivisten von Fridays for Future in Bayern haben das Ergebnis der Landtagswahl im Freistaat als erschreckend bezeichnet. Es ist das Ergebnis eines Wahlkampfes, in dem die Klimakrise relativiert, populistische, rechte Parolen salonfähig gemacht und gegen Klimaaktivist*innen gehetzt wurde, zitierte Fridays for Future den Aktivisten Luc Ouali aus München am Sonntag.