Europäischer Kinotag in Filmkunsttheatern am Sonntag

Am Sonntag laden zahlreiche Filmkunsttheater in Europa anlässlich des Europäischen Kinotags zu besonderen Veranstaltungen ein. Alleine in Deutschland nehmen 130 Filmkunsttheater teil, wie die Gilde Deutscher Filmkunsttheater (AG Kino) in Berlin vorab mitteilte. Der Tag sei vom internationalen Arthouse-Kinoverband Cicae initiiert worden. Die einzelnen Kinos böten etwa Filmgespräche mit Menschen aus der Branche oder Programme für Kinder und Jugendliche an.

Der Tag habe im vergangenen Jahr europaweit 60.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Damals seien 250 Filme aus verschiedenen Ländern gezeigt worden. Es nehmen in diesem Jahr auch Arthouse-Kinos in außereuropäischen Ländern teil.