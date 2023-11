Europäischer Filmpreis: Sandra Hüller nominiert

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist gleich zwei Mal als beste Darstellerin für den Europäischen Filmpreis nominiert worden. Die 45-Jährige ist für ihre Rollen in Anatomie eines Falls und in The Zone of Interest vorgeschlagen, wie die Europäische Filmakademie am Dienstag bekanntgab. Zu ihren Konkurrentinnen zählen unter anderem Leonie Benesch aus dem deutschen Drama Das Lehrerzimmer und die finnische Schauspielerin Alma Pöysti (Fallende Blätter).

In Anatomie eines Falls spielt Hüller eine überaus selbstbestimmte Frau unter Mordverdacht. Das Drama wurde in Cannes mit der Goldenen Palme als bester Film ausgezeichnet. The Zone of Interest wiederum handelt vom Leben des KZ-Kommandanten Rudolf Höß (Christian Friedel) und seiner Familie. Hüller spielt Höß' Ehefrau Hedwig.

Die beiden Filme sind auch als bester europäischer Film nominiert. Neben ihnen gehen drei weitere Titel ins Rennen: die Tragikomödie Fallende Blätter des finnischen Regisseurs Aki Kaurismäki, Grüne Grenze über Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze und das Drama Me Captain vom italienischen Regisseur Matteo Garrone.

Der Europäische Filmpreis soll am 9. Dezember in Berlin verliehen werden. Er zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. 2022 wurde die Satire Triangle of Sadness als bester europäischer Film ausgezeichnet.