Europa-Schecks: NRW fördert Projekte mit einer Million Euro

Mit einer Million Euro will das Land Nordrhein-Westfalen europäische Projekte in Vereinen, Kommunen oder Schulen fördern. Unterstützt werden Vorhaben, die sich für europäische Werte einsetzen - zum Beispiel Podiumsdiskussionen, Ausstellungen oder Theaterstücke, teilte das Europaministerium am Mittwoch mit.

Auch Hochschulen und andere Einrichtungen können sich um einen sogenannten Euro-Scheck von über 25.000 Euro bewerben. Die Antragsfrist für die erste Tranche endet am 15. November. In Zeiten, in denen Europa massiven, antidemokratischen Angriffen von außen und auch von innen ausgesetzt ist, ist das zivilgesellschaftliche Engagement von unschätzbarem Wert, sagte Europaminister Nathanael Liminski (CDU).