An jedem Spieltag der Europa League und der Conference League zeigt RTL acht Spiele LIVE in TV und Stream. Ein Spiel läuft jeweils ab 20.45 Uhr LIVE bei RTL im Free-TV, sieben andere auf RTL+ im Live-Stream, einige schon mit Anstoß um 18.45 Uhr. Immer mit dabei sind die drei deutschen Starter Bayer Leverkusen, SC Freiburg (jeweils Europa League) und Eintracht Frankfurt (Conference League). Alle Spiele lassen sich entweder als Einzelspiel streamen – oder ab 18.15 Uhr an jedem Spieltag in der großen Live-Konferenz.

(jka)