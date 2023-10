Dritter Spieltag für die drei deutschen Europa-Starter!

Mit dem SC Freiburg, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt gehen in dieser Saison drei deutsche Teams in den internationalen Pokalwettbewerben an den Start. Freiburg und Leverkusen kicken in der Europa League. Die Eintracht aus Frankfurt tritt in der Conference League an. Alle Infos zur TV-Übertragung und Live-Streams am dritten Spieltag der Gruppenphase.