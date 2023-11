Europa League: Leverkusen macht Weiterkommen perfekt

Mehr zum Thema

1:0 in Baku: Leverkusen sichert Weiterkommen Bayer Leverkusen verliert auch das 16. Pflichtspiel in dieser Saison nicht. Beim FK Karabach Agdam spielen die Rheinländer nicht so stark wie zuletzt und sichern den Sieg erst ganz spät.

Deutsche Meisterschaft im Handwerk: Gesellen reinigen Ob mit Lappen oder Maschinen: Zehn Junghandwerker haben bei der Deutschen Meisterschaft im Gebäudereiniger-Handwerk in Düsseldorf um die Wette gewischt. Die Gesellen - neun Männer und eine Frau - konnten sich am Donnerstag in den drei Disziplinen der Bodenreinigung, Glasreinigung und Polsterreinigung messen. Am Ende gewann die 20 Jahre alte Sarah Lutz aus Baden-Württemberg, wie ein Sprecher berichtete.

RTL