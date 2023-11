Wer ist er wohl? Weiß er schon von seinem Glück? Und was macht er mit dem ganzen Geld? Zumindest die letzte Frage dürfte sich wohl auch der Eurojackpot-Teilnehmer aus NRW jetzt stellen. Am Morgen nach der Ziehung ist so gut wie nichts über ihn bekannt – nicht einmal, ob der Gewinner eine Frau oder ein Mann ist.

Sicher ist nur: Dieser Glückspilz ist auf einen Schlag um 35 Millionen Euro reicher. Denn die Westdeutsche Lotterie veröffentlicht auf ihrer Eurojackpot-Website: Ein Spieler hat am Dienstagabend (31. Oktober) fünf Richtige plus zwei Eurozahlen geknackt und der kommt aus Nordrhein-Westfalen.

