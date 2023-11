Eurofighter erreichen Flughafen Hannover für Übung

Mehr zum Thema

Schussabgabe von Polizist: Mann an Verletzungen gestorben Nach der Schussabgabe eines Polizisten während eines Einsatzes in Delmenhorst ist der Verletzte am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Der Leichnam soll am Montag obduziert werden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Weitere Details zum Tod des Mannes nannten die Ermittler nicht.