Eurocup: Towers unterliegen London Lions bei Heimauftakt

Den Veolia Towers Hamburg ist auch der Heimauftakt in den Basketball-Eurocup missglückt. Vor 1646 Zuschauern in der Inselparkhalle, darunter auch Profis des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, unterlag der Bundesliga-Club den London Lions am Dienstagabend mit 94:100 (45:41). Die Hanseaten mussten damit wettbewerbsübergreifend bereits die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Bester Towers-Werfer war Aleksander Dziewa mit 28 Punkten.

Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky musste ohne Jonas Wohlfahrt-Bottermann (Gehirnerschütterung) auskommen und zeigte sich von Beginn an spielfreudig. Bis zur Pause führten die Hamburger fast durchgehend. Die Towers verpassten es jedoch, sich deutlicher von den Gästen abzusetzen.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Lions dann den besseren Start. Zwar gelang Hamburg im dritten Viertel noch ein Comeback, im umkämpften Schlussabschnitt aber sorgte der britische Champion mit vier erfolgreichen Dreiern in Folge für die erneute Wende in der Partie.