Eurocup: Hamburg Towers unterliegen auch Besiktas

Bedrohungen an Hamburger Schulen: Vier Schüler festgenommen Nur wenige Tage nach der Fahrt eines Geiselnehmers auf den Hamburger Flughafen muss die Polizei der Hansestadt erneut einen Großeinsatz bewältigen. An einer Schule wird eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht. Vier Verdächtige werden gefasst - an einer anderen Schule.

Entwarnung: Zieler bereit für Topduell auf St. Pauli Hannover 96 kann im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim Tabellenersten FC St. Pauli mit Torwart Ron-Robert Zieler rechnen. Der 34-Jährige kehrte am Mittwoch in das Mannschaftstraining zurück, nachdem er sich einen Tag zuvor krankheitsbedingt abgemeldet hatte. Der ehemalige Nationaltorhüter hat in dieser Saison bislang alle zwölf Ligaspiele mitgemacht und entscheidend dazu beigetragen, dass die Niedersachsen am Freitag (18.30 Uhr/Sky) als Tabellendritter in Hamburg antreten.