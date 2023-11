EuGH: „Weingut“-Wein darf auch woanders gekeltert werden

Mehr zum Thema

BUND fordert besseren Herdenschutz gegen Wölfe Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Rheinland-Pfalz fordert einen besseren Herdenschutz gegen Wölfe. Gerade durchziehende Wölfe treffen im Hunsrück und in ganz Rheinland-Pfalz noch viel zu oft auf ungeschützte Weidetiere, sagte die Vorsitzende Sabine Yacoub am Donnerstag. Nutztier-Risse ließen sich aber nur vermeiden, wenn der Herdenschutz auch präventiv flächendeckend stattfinde.

Steckdosen und Wlan in Zügen für Mittelrheinbahn Der Betreiber der Mittelrheinbahn, Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH, hat am Donnerstag modernisierte Züge für die Strecke zwischen Köln und Mainz vorgestellt. In den Fahrzeugen seien mehr Steckdosen und Wlan verfügbar. Außerdem seien die Sitzabstände vergrößert worden, teilte der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) mit.