EU-Qualitätssiegel für regionales Handwerk nimmt Hürde

Wüst: CDU kann von Frust auf Ampel profitieren Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst sieht im Zuwachs für die Christdemokraten bei der Landtagswahl in Hessen auch ein positives Signal für die Bundes-CDU. Die Wahlen in Hessen und Bayern seien durch starke Ministerpräsidenten geprägt worden, sagte der CDU-Politiker am Montag beim Eintreffen zu den Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin. Diese Arbeit ist goutiert worden von den Menschen und natürlich durch den Frust auf die Ampel, ergänzte er.