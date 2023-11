Etwas weniger Arbeitslose im November an der Saar

Mehr zum Thema

Rheinland-Pfalz: Arbeitslosigkeit leicht gestiegen Im November sind in Rheinland-Pfalz etwas mehr Arbeitslose gezählt worden. Nach Angaben der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit waren zum Stichtag 13. November im Land 111.500 Frauen und Männer arbeitslos, das waren 400 Menschen oder 0,3 Prozent mehr als einen Monat zuvor, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Zentrum in Kaiserslautern soll KI-Prüfkriterien entwickeln Das Bundesdigitalministerium finanziert zwei KI-Zentren in Deutschland - eines davon in Kaiserslautern, wo Künstliche Intelligenz schon jetzt eine große Rolle spielt. Es soll sich einer Aufgabe besonders widmen und letztlich Vertrauen in KI schaffen.