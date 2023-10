Etwas mehr Beschäftigte in der Südwest-Industrie

Mehr zum Thema

89-Jährige mutmaßlich ermordet: Pfleger schweigt Ein Pfleger steht in Freiburg vor Gericht, weil er eine 89-jährige Frau ermordet haben soll. Der 26-Jährige werde sich im Prozess nicht zu den Vorwürfen äußern, kündigte sein Anwalt am Freitag an. Dem Angeklagten fehle die Erinnerung - zur Person wolle er frühestens in der nächsten Woche Auskunft geben. Dem 26-Jährigen, der in Untersuchungshaft sitzt, wird außer Mord auch versuchter Raub mit Todesfolge vorgeworfen.