Etwa 80 Polizeieinsätze nach Wintereinbruch im Saarland

Viele Schüler übernachten nach Wintereinbruch in Schule Zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie Betreuer einer Wiesbadener Schule haben die Nacht zum Dienstag wegen des Wintereinbruchs im Schulgebäude verbringen müssen. Für 55 Personen, darunter 27 Kinder, sei in der Schule eine Unterkunft für die Nacht eingerichtet worden, da sie durch die Witterungsverhältnisse nicht mit Schulbussen nach Hause fahren konnte, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen mit.

Wintereinbruch mit Unfällen und eingeschlossenen Autofahrern Schnee und Glätte halten in Hessen in Atem: Besonders zugespitzt hat sich die Lage im Rheingau-Taunus-Kreis. Etliche Autofahrer blieben dort im Schnee stecken, Schüler konnte nicht nach Hause. „Es besteht Lebensgefahr“, warnt die Feuerwehr.