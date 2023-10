Etat-Pläne der Regierung für Kitas in MV reichen nicht aus

Ein Kind spielt in einer Kita.

19. Oktober 2023 um 18:06 Uhr

Die Landesregierung will die Betreuung in Kitas und Krippen in MV verbessern und dafür mehr Personal einstellen lassen. Die Opposition und die Erziehungsgewerkschaft GEW verlangen aber größere Schritte und dafür viel mehr Geld.