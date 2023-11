Esken verteidigt Migrationspolitik von Scholz vor Jusos

Mehr zum Thema

Bergungsaktion: Frachter „Sabine“ liegt an Wasseroberfläche Der Frachter Sabine, der im Oktober im Emder Hafen gesunken war, ist in der Nacht zu Samstag bei einer Bergung an die Wasseroberfläche aufgeschwommen. Das teilte die Hafenbetreibergesellschaft NPorts auf Anfrage mit. Das Schiff liege stabil, sagte eine Sprecherin von NPorts. Die Arbeiten dauerten an.