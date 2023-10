Eskalation in Israel wird Thema in Sachsens Schulen

Mehr zum Thema

Rund 200 Menschen in Dresden zeigen Solidarität mit Israel Nach dem Großangriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in Israel haben nach Angaben der Polizei rund 200 Menschen in Dresden ihre Solidarität mit dem angegriffenen Land gezeigt. Die Demonstration auf dem Neumarkt am Montagabend sei friedlich verlaufen, teilte die Polizei Dresden mit. Sie habe rund eine Stunde gedauert und sei störungsfrei abgelaufen.