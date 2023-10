DAS hat es so in acht Sommerhaus-Staffeln auch noch nicht gegeben! In der sechsten Folge kocht eine Auseinandersetzung nach der Nominierung so hoch, dass die Produktion einschreiten muss und Konsequenzen zieht: Gleich zwei Promipaare müssen ihre Koffer packen und das „Sommerhaus der Stars“ auf der Stelle verlassen. Oben im Video zeigen wir, wie es zu dieser Ausnahmesituation kommen konnte.

Achtung: Wer nicht wissen möchte, welche Paare das Sommerhaus verlassen müssen, sollte jetzt nicht weiterlesen!