Das Maritim Hotel Bonn am Freitagabend. Die Stimmung ist aufgeheizt. Dabei geht es doch nur ums Wiegen… Can Kaplan betritt die Bühne, zieht sein Shirt aus, stellt sich auf die Waage. 80 Kilogramm. Dann wird Gigi Birofio aufs Podium geholt. Runter mit der Trainingsjacke und dann rauf auf die Waage. 77,9 Kilogramm. Beide haben das Kampfgewicht für die Kategorie Light Heavyweight (Halbschwergewicht) erreicht. Eigentlich sollte damit alles klar und die Veranstaltung zu Ende sein. Doch dann knallt es. Die Köpfe der beiden Männer rasseln aneinander. Gigi macht eine Handbewegung, die wie eine Kopf-ab-Geste Richtung Can aussieht. Sie prügeln sich auch verbal. Gigi: „Ich mache einfach das, was eine ganze Nation von mir erwartet: dem einfach aufs Maul geben, ihm einfach weh tun. Ganz, ganz einfach.“ Darauf soll Can sagen: „Wir klären das im Ring wie Männer.“

Alles nur Show oder bitterer Ernst? RTL.de berichtet Samstagabend vom Boxkampf der Sommerhaus-Feinde.

Streaming-Tipp: So hammerhart wie noch nie! Hier alle Folgen vom Sommerhaus der Stars sehen!