Der Eurovision Song Contest 2024 wird in Schweden ausgetragen. Nachdem Loreen den Grand Prix 2023 nach 2012 zum zweiten Mal gewonnen hat, ist Schweden im kommenden Jahr Gastgeber des größten Musikwettbewerbs Europas. Insgesamt findet der ESC 2024 zum siebten Mal in Schweden statt. Zuletzt war Europa 2016 in Schweden zu Gast. Nachdem lange auch andere Städte wie Göteborg und Stockholm als Austragungsort diskutiert wurden, ist inzwischen klar: Der ESC 2024 wird in Malmö stattfinden.