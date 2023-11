Die Nacht oder den Tag auf der Straße zu verbringen ist in den kalten Monaten besonders anstrengend. In manchen Großstädten wie Bremen können Obdachlose deshalb kostenlos in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln mitfahren, um sich aufzuwärmen. Wenn das in Ihrer Stadt nicht möglich ist, können Sie einem Obdachlosen auch ein Ticket kaufen. Viele Städte bereiten auch langsam die Winterquartiere für Obdachlose vor, damit sie die Nächte nicht draußen verbringen müssen.

Lesen Sie auch: In der Freizeit auf die StraßeKevin ist der Engel der Obdachlosen