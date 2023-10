„Es ist ein Genuss“: Toppmöller adelt Alonsos Bayer-Team

Mehr zum Thema

Kind erstickt in Kita: Gutachter übt Kritik an Betten Ein Zweijähriger erstickt in einer Mini-Kita, seine beiden Tagesmütter stehen nun vor Gericht. Doch ein Gutachter betont: Wären die Kinderbetten in der Einrichtung vorschriftsmäßig gesichert gewesen, hätte das Unglück nie geschehen können.