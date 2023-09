Erzürnter Mann stürmt mit Hammer ins Rathaus

Mehr zum Thema

Zwei Schwerverletzte nach Streit vor Losbude auf dem Wasen Bei einem Streit vor einer Losbude auf dem Cannstatter Wasen sind zwei junge Männer mit einem Messer schwer verletzt worden. Während sich Besucher des Volksfests am Donnerstagabend um den 19- und den 24-Jährigen kümmerten, ergriffen die beiden Täter die Flucht. Von ihnen fehlt nach Auskunft der Polizei noch jede Spur. Unklar sei auch, worum es in dem Streit mit blutigem Verlauf gegangen sei, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag.

83-Jähriger soll Ehefrau erschossen haben Ein 83-Jähriger wird verdächtigt, seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Friedrichshafen (Bodenseekreis) erschossen zu haben. Der Mann sitze wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.