Das Kind hat sich das Knie aufgeschlagen und will zur Schule gefahren werden? „Reiß Dich zusammen und geh zu Fuß“ hieß es da früher oft nur knapp. Wer kennt sie nicht, die Erzählungen darüber, was damals völlig normale Erziehungsmethoden waren und welche elterlichen Aktionen heute manchmal sogar strafbar wären. Doch geht der zuvorkommende Erziehungsstil vieler Eltern heutzutage in das andere Extrem und mutet Kindern viel zu wenig zu? Eine Hamburger Pädagogin erklärt, warum es sogar schlecht sein kann, Kindern zu viel abzunehmen und woran es liegt, dass viele Eltern sich heute nicht trauen, ihren Kindern mehr Eigenverantwortung zu übertragen.