Erzgebirge Aue torlos bei der SpVgg Unterhaching

Rückschlag für Halle im Kampf gegen den Abstieg: 2:3 in Verl Der Hallesche FC musste im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag hinnehmen. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic verloren am Samstag ihr Gastspiel beim SC Verl trotz Führung mit 2:3 (2:3). Dominic Baumann hatte die Rot-Weißen bereits nach vier Minuten in Führung geschossen. Doch die Gastgeber wandelten durch Nicolas Sessa (17. Foulelfmeter), Torge Paetow (26.) und Oliver Batista Meier (43.) den Rückstand in ein 3:1 um. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Enrique Lofolomo der Anschlusstreffer. Durch die achte Saisonniederlage droht den Hallensern der Absturz in die Abstiegszone.

Angriff auf Bahnmitarbeiter: EVG fordert mehr Sicherheit Nach einem Angriff eines Reisenden auf einen Bahn-Mitarbeiter hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bessere Sicherheitsmaßnahmen für das Personal gefordert. So brauche es unter anderem Bodycams, Doppelbesetzung in den Zügen und Deeskalationstrainings, sagte die EVG-Vorsitzende in Sachsen-Anhalt, Janina Pfeiffer, am Samstag. Sicherheit in den Zügen muss endlich zum Top-Thema gemacht werden.