Erzgebirge Aue torlos bei der SpVgg Unterhaching

Erzgebirge Aue ist zum zweiten Mal nacheinander sieglos geblieben und hat den Anschluss an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga verloren. Das Team von Pavel Dotchev kam am Samstag beim Tabellennachbarn SpVgg Unterhaching nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Vor 5000 Zuschauern im uhlsport PARK vergab Nico Vukancic per Kopfball aus Nahdistanz (86. Minute) die große Chance zum Sieg. Aue bleibt somit punktgleich hinter Unterhaching auf Rang sieben der Tabelle.

Beide Teams hatten in Durchgang eins gute Möglichkeiten zur Führung. Marvin Stefaniak (26.) zog aus halblinker Position ab, der Ball traf allerdings nur den Pfosten. Dass sich die Mannschaften mit einem 0:0 in die Pause verabschiedeten, war vor allem den beiden Torhütern Martin Männel und René Vollath zu verdanken, die viele Situationen entschärften.

Den ersten nennenswerten Torabschluss für die Hausherren gab es in der 62. Minute: Aaron Keller zog entschlossen ab, doch Männel konnte den Ball mit den Fingerspitzen zur Ecke abwehren. In der 65. Minute versuchte es Steffen Meuer, den Ball in Kane-Manier von der eigenen Hälfte auf das Tor der Hachinger zu lenken. Der Ball verfehlte das Tor jedoch um einige Meter. Kurz vor Schluss vergab dann Vukancic per Kopf den möglichen Sieg - Vollath parierte glänzend. Die Punkteteilung war dem Spielverlauf angemessen. Für die Spielvereinigung war es bereits das fünfte torlose Spiel der Saison.