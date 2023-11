Erwerbslosenbeirat stellt Befragungsergebnisse vor

Mehr zum Thema

Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 35 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagnachmittag mit ihrem Wagen links in die Belliner Straße einfahren, wobei es zur Kollision kam. Das teilte die Polizei am Abend mit. Die 78-jährige Radfahrerin stürzte und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Warnstreik Schulen und Berufsschulen: 8000 Lehrer aufgerufen Die Lehrergewerkschaft GEW hat einen Warnstreik an den Schulen, Berufsschulen und Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern für den 28. November angekündigt. Rund 8100 der mehr als 13.400 Lehrkräfte an den Schulen und Berufsschulen seien nicht verbeamtet und damit zu dem Warnstreik aufgerufen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.