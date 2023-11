Ertappter Dieb besprüht Ladendetektivin mit Pfefferspray

Mehr zum Thema

„Auf eigenen Füßen“ - Messe erholt sich von Pandemiejahren Nach den harten Pandemiejahren hat sich die Frankfurter Messegesellschaft von den Umsatzeinbrüchen erholt und peilt für 2024 Spitzenerlöse an. Für das laufende Geschäftsjahr werde ein Konzernumsatz von mehr als 600 Millionen Euro erwartet nach 454,2 Millionen im Jahr zuvor, teilte Messe-Chef Wolfgang Marzin am Donnerstag in Frankfurt mit. Die Unternehmensgruppe steht finanziell wieder auf eigenen Füßen und sei betriebswirtschaftlich profitabel, betonte Marzin.

Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt Ein Fußgänger ist am Donnerstag im Landkreis Bergstraße bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden. Als der 83-Jährige am Morgen einen Zebrastreifen in Heppenheim überquerte, erfasste ihn ein 49-jähriger Fahrer mit seinem Pkw, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb dort später. Wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist, ermittelt die Polizei. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der betroffene Abschnitt auf der Darmstädter Straße gesperrt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.