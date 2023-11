Erstmals nach 14 Jahren: Trampolin-Weltcup in Cottbus

Mehr zum Thema

Steigende Zahl von Corona-Patienten in Kliniken Mit Beginn der Grippesaison Anfang Oktober hat auch in Brandenburg die Zahl der Atemwegs-Erkrankungen zugenommen. Dabei handele es sich in den meisten Fällen um Infektionen durch Rhinoviren, berichtete der zuständige Referent im Brandenburger Gesundheitsministerium, Ulrich Widders, am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags.