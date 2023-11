Erstmals fünf Deutsche: Hempel für Darts-WM qualifiziert

Mehr zum Thema

Leiche in Brandruine gefunden: Zwei Männer festgenommen Nach dem Fund einer Leiche in einer ausgebrannten Wohnung in Lippe sind zwei junge Männer festgenommen worden, die für den Tod des Mannes verantwortlich sein sollen. Die Männer im Alter von 18 beziehungsweise 19 Jahren seien in Untersuchungshaft gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Obduktion hatte ergeben, dass der Mann möglicherweise bereits vor dem Brand Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte.

Mann soll im Streit Frau getötet und Tochter verletzt haben Bei einem Streit soll ein 47 jähriger Mann am Sonntagabend seine 40 Jahre alte Frau in Dortmund getötet haben. Als sie versucht habe, dazwischen zu gehen, sei die 21-jährige Tochter des Paares lebensgefährlich verletzt worden, sagte die Staatsanwältin Maribel Andersson am Montag. Ihr Zustand sei aber stabil. Der tatverdächtige Vater war zunächst vom Tatort geflüchtet, hatte sich aber kurz darauf auf einer Polizeiwache gestellt. Der in Deutschland geborene Jordanier sitzt seit Montag in U-Haft.