Aiwanger verbittet sich zukünftig „Demütigungen“ seitens CSU Kurz vor dem Start der neuen schwarz-orangen Koalitionsgespräche hat sich Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger für die Zukunft Demütigungen seitens der CSU klar verbeten. Ich wünsche mir eine fairere und kollegialere Zusammenarbeit als in den letzten Jahren, sagte Aiwanger am Mittwoch vor der ersten Sitzung der neuen Freie-Wähler-Fraktion. Und ich erwarte einfach, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen und dass man sich nicht gegenseitig demütigt. Er wolle eine schnelle Regierungsbildung. Wir sind kollegial vernünftig, aber wir lassen uns auch nicht irgendwo in eine Ecke drängen, demütigen oder sonst was, betonte er.