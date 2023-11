Erstes Urteil nach Juwelendiebstahl rechtskräftig

Mehr zum Thema

Unfall mit Gefahrgut-Laster: Vollsperrung auf A4 Auf der A4 bei Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sind am Freitag bei einem Auffahrunfall mit einem Gefahrgut-Laster und zwei weiteren Lastwagen Menschen verletzt worden. Der geladene Stickstoff aus dem Lastwagen trete leicht aus, berichtete die Polizei. Demnach pumpt die Feuerwehr den Gefahrguttransporter aus. Angaben zur Zahl der Verletzten gab es zunächst nicht. Die A4 ist zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Autobahndreieck Nossen in beide Richtungen voll gesperrt.

Leblose Person in Bach gefunden Eine leblose Person ist in einem Bach bei Grimma (Landkreis Leipzig) gefunden worden. Die Person sei vermutlich weiblich, die Identität müsse noch geklärt werden, so die Polizei am Freitagmorgen. Demnach hat ein Passant die Leiche am Donnerstagnachmittag im Bach Schaddelgraben bei Kleinbothen gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei ermittelt.