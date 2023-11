Erstes Deutschland-Konzert der „The Celebration Tour“

Madonna-Fans mussten nach einer verschobenen Tour etwas geduldig sein - nun hat das Warten aber ein Ende: Die „Queen of Pop“ kommt mit einer opulenten Bühnenshow nach Deutschland.

Seit gut vier Wochen ist sie mit ihrer Welttournee «The Celebration Tour« bereits durch Europa unterwegs, jetzt kommt Madonna damit erstmals auch nach Deutschland. Heute (20.30 Uhr) spielt sie ihr erstes von zwei Konzerten in der Kölner Lanxess Arena. Zwei weitere Deutschland-Termine folgen dann am 28. und 29. November in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Die Celebration Tour führt Madonna durch zwölf Länder in Europa und Nordamerika. Den eigentlich für den Sommer geplanten Tournee-Auftakt in Kanada musste die 65-Jährige wegen einer schweren bakteriellen Infektion verschieben.